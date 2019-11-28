هل تنخفض أسعار السيارات بحلول «يناير» 2020؟.. خبراء يجيبون

أثار قرب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات تركية المنشأ من السيارات، والتى تبلغ 10% من قيمة الجمرك، بعد وصول نسبة التخفيض الجمركى 90% فى يناير الماضي، لتتمتع السيارات التركية بإعفاء جمركى كامل بداية العام المقبل، وذلك تطبيقاً لنصوص اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، الموقعة فى ديسمبر 2005، جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل إعلان عدد من وكلاء السيارات عن تخفيضات على أسعار بعض الطرازات، وهو الأمر الذى فسره البعض بشكل خاطئ، على أنه بداية لموجة

جديدة من الخصومات، تشبه ما حدث فى يناير 2019.

يقول جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات تركية المنشأ سوف تنخفض مع بداية تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية عليها بداية العام الجديد، نسبة لن تؤثر بشكل ملحوظ على التسعير النهائى للسيارات كما يتوقع البعض.

ويرى «الخالدي»، أن التخفيضات على السيارات التركية، سوف تتراوح بين ٢ و 2.5٪ فقط من سعر السيارة الإجمالي، بشرط استقرار سعر

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صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي.

أكد أن السيارات التركية المنشأ التى سوف تتمتع بالإعفاء الجمركى الكامل بداية هى تويوتا Corolla وفيات Tipo.

حذر أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، من الترويج لانخفاض أسعار جميع السيارات خلال العام القادم.

وأكد أبو المجد أن الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية للواردات من تركيا هى 10% وبالتالى فهى نسبة ضئيلة، بالإضافة إلى أن السوق المصرية تشهد تواجداً لثلاث سيارات تركية فقط، وبالتالى فإن ما حدث فى بداية عام 2019 عند بدء تطبيق الشريحة الأخيرة من الاعفاءات الجمركية الخاصة باتفاقية الشراكة الأوروبية والتى صاحبها انخفاض أسعار أكثر من 30 إلى 50 موديلا وبنسبة تخفيض جمركية 30%، لن يتكرر مرة أخرى.