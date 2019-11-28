بعد 43 عاماً.. المرور يضبط سعودي ارتكب حادث مروري!

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت إدارة مرور بمحافظة الطائف من ضبط مواطناً سعودياً سبعينياً، كان قد ارتكب حادث دهس راح ضحيته مواطن سعودي آخر قبل أن يلوذ بالفرار، والمفاجأة أن هذه الحادثة كانت منذ 43 عاماً!

وفي التفاصيل، في عام 1398هـ بعد أن ارتكب هذا المواطن السعودي حادث الدهس تمكن من الهرب من موقع الحادث، إلا أن أهل المتوفي لم ييأسوا للحظة واحدة بل ظلّوا يترددون على إدارة المرور طوال السنوات الطويلة الماضية على الرغم من اختفاء الجاني، إلى أن تلقى ورثة المتوفى اتصالاً من إدارة المرور يفيد بسقوط مرتكب حادث الدهس الذي يبلغ من العمر حالياً 75 عاماً في قبضة رجال المرور.

وأخيراً، فقد وجّه العقيد “علي بن فيحان الشيباني” مدير إدارة مرور الطائف بضبط مرتكب حادث الدهس بمتابعة من العقيد “عبدالله الزهراني” مدير شعبة الحوادث، وتشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومات، وسيتم إحالة مرتكب حادث الدهس للمحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات بحقه والحكم عليه.

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