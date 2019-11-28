شرطة دبي تلمح بضم تيسلا سايبرتراك لأسطولها

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي لشرطة دبي (Dubai Police) على تويتر تغريدة تقدم تلميحا مثيرا عن احتمال ضم شرطة دبي شاحنة تيسلا الكهربائية الجديدة “سايبرتراك” لقوة الشرطة بداية من عام 2020 المقبل.

وجاءت صورة شاحنة تيسلا “سايبرتراك” في تغريدة شرطة دبي وهي تكسوها شارة وألوان شرطة دبي، الزاهية، الأبيض والأخضر، وشعار جهاز شرطة دبي.

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كما تم كتابة عبارة في منشور التغريدة يقول: “شرطة دبي – 2020 – Dubai Police #CyberTruck”، وهو ما يشير إلى عزم شرطة دبي إلى ضم “سايبرتراك” إلى أسطول سيارات دورياته الفاخرة، والذي يضم أفضل ماركات السيارات الكبرى في العالم.



الجدير بالذكر فإن أسطول دوريات شرطة دبي يضم العديد من السيارات الفاخرة المميزة، ومنها بوجاتي “فيرون”، وطراز أستون مارتن One-77، وطراز بنتلي “كونتيننتال جي تي”، وثلاثة موديلات هجينة من طراز بورش “باناميرا”، واثنان من موديل بي إم دبليو الكهربائي i8s.



ومن المنتظر أن يتم إطلاق شاحنة تيسلا الكهربائية الجديدة “سايبرتراك” في الأسواق بداية من عام 2021، بتكلفة تتراوح فيما بين 39 ألف دولار (146.75 ألف ريال)، و69 ألفا و900 دولار ( 262.125 ألف ريال).