هيونداي توسان 2021 تظهر بوضوح في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن كشفت هيونداي عن فيجن T الاختبارية وهي سيارة SUV هجينة بالقابس تستعرض تصميم الجيل القادم من هيونداي توسان، ها هي توسان القادمة تظهر في تصميم توقعي، وساعد في صنع التصميم التوقعي ظهور توسان بدون تمويه بمصدها الأمامي.

يكشف التصميم التوقعي عن حصول الجيل القادم من الـ SUV على مصابيح امامية أصغر وخطوط أكثر حدة، وعلى الرغم من أنها لا تزال تشبه باليسايد، فإن تصميم الواجهة الأمامية مختلف بشكل كبير، حيث تحصل على شبك أمامي بتصميم مميز، وفي الجزء السفلي نجد الشبك الأصغر والأوسع، ولا يمكننا أن نخمن أن هذا سيكون التصميم النهائي، لكن الجيل الجديد سيحصل على تصميم أكثر قوة مقارنة بالجيل الحالي.

Advertisements

ومن المتوقع أن يمتلك الجيل القادم من توسان محرك Theta3 الجديد سعة 2.5 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وتخطط هيونداي لاستخدام محرك Theta3 N / A & توربو سعة 2.5 لتر كمحرك أساسي في السوق الأمريكي، وقد قررت هيونداي تحديث خطوط التجميع في مصنع ألاباما، لإنتاج الجيل التالي من توسان في عام 2020.

الجدير بالذكر أن أكثر من 60% من مشتري السيارات في سوق الولايات المتحدة اختاروا سيارات الـ SUV، وهذا هو السبب في قرار الشركة إنتاج توسان في مصنع ألاباما، وهذا المصنع ينتج حالياً سانتافي وسوناتا والنترا.