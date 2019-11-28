كيا سورينتو 2021 تظهر واجهتها في صورة مسربة

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الخليج ٣٦٥ نت – حصلنا اليوم على أول صور تم تسريبها للجيل القادم من كيا سورينتو 2021، وتكشف الصور عن استلهام التصميم من فورد إكسبلورر، والجدير بالذكر أن كيا ستكشف عن طرز هجينة وهجينة بالقابس من السيارة، كما تدرس الشركة إضافة طراز بخلايا الوقود، ويمكن أن يكون سعره مرتفع.
يذكر أن كيا لديها سيارة تعمل بخلايا الوقود تبيعها في كوريا، ولكن مسؤول بالشركة أكد أنهم يتطلعون في المستقبل لاستخدام خلايا الوقود في سيارة أكبر، وسيظهر الجيل القادم من سورينتو قبل نهاية عام 2019، وهذه هي أول اللقطات التجسسية لها، وسيكون موديل جديد بالكامل وليس مجرد تحديثات.
الجدير بالذكر أن واحدة من السمات المميزة للجيل الجديد التي يمكننا رؤيتها على الرغم من التمويهات الكثيفة هو أنف النمر، في حين أن الشبك الأمامي يشبه الذي رأيناه في احدث سيارات الـ SUV من كيا، تيلورايد، وبالنظر إلى الصور سنلاحظ أن السيارة الجديدة ستحصل على خطوط أكثر استقامة من الجيل الحالي، مثل ما رأيناه في تيلورايد.
أما بالنسبة للقوة، فعلى الرغم من أن الإصدارات الهجينة والهجينة بالقابس المستقبلية ستستخدم أحدث التقنيات من هيونداي كيا، بما في ذلك نظام شحن Solar Panels على السطح، إلا أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حتى الآن.
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