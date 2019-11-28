بنتلي ستصنع سيارة فائقة الفخامة سعرها يتخطى 7 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لمعظم المعايير، تعد سيارات بنتلي غالية الثمن، ومع توجه الاقتصاد العالمي إلى زيادة ثراء الأثرياء، فإن شركة صناعة السيارات الفاخرة تخطط لتلبية احتياجات العملاء الأكثر ثراء، من خلال الكشف عن موديلات حصرية للغاية وأكثر تكلفة، حيث أفادت التقارير أن أحد هذه الموديلات المقترحة هو سيارة إنتاجية بمقعدين من سيارة EXP 100 GT الاختبارية في الصور، والتي في حالة تم الموافقة على إنتاجها، ستباع بسعر 1.9 مليون دولار بما يعادل 7.1 مليون ريال وأكثر.

وعلى الرغم من أن السيارة الاختبارية ظهرت لأول مرة في الصيف الماضي للاحتفال بالذكرى المئوية للعلامة التجارية، وكان لها تصميم داخلي مكون من مقعدين أو أربعة مقاعد وسقف زجاجي، في حين أن الإصدار الإنتاجي سيكون بمقعدين وبدون سقف على الإطلاق، وستكون حصرية للغاية حيث سيتم بناء 12 نسخة فقط.

وفي حين أن السيارة الاختبارية كانت سيارة كهربائية، فإن السيارة الجديدة ستتخلى عن الفكرة لصالح استخدام محرك بنتلي W12 التقليدي المستخدم في كونتيننتال جي تي الذي يولد حالياً قوة 626 حصان، وستستعير السيارة الجديدة تصميمها من السيارة الاختبارية، بالإضافة إلى بعض المواد الغريبة مثل خشب عمره 5000 عام تم انتشاله من المستنقعات، وجلود مصنوعة وتزيينات من الكريستال.

وفي النهاية، إذا تمت الموافقة على إنتاج الموديل الجديد، فيمكن أن ينكشف في عام 2021.