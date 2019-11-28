تعرف على موسم الوفاق الرياضي على المستوى المحلي والعالمي

الخليج ٣٦٥ نت – ‎أبرمت “الوفاق لتأجير السيارات” سبعة عقود في فترة قصيرة تتضمن ست أندية محلية ونادٍ عالمي وتصبح بهذه الخطوة أول شركة تأجير سيارات سعودية ترعى نادٍ عالمي وتصبح بذلك شريكًا رسميًا له في مبارياته في أهم دوري كروي عالمي.

‎لم تكتفِ الوفاق بأن تكون مستثمرة بشكل كبير بالموسم الكروي لسنة 2020/2019 بالكرة المحلية بل أنها أيضًا عقدت عقد رعاية للنادي الإنجليزي العريق شيفيلد يونايتد والمملوك للمستثمر السعودي الأمير عبدالله بن مساعد لتكون بدورها أول شركة تأجير سيارات سعودية من نوعها ترعى نادٍ عالمي إنجليزي لتكون شريكة وظاهرة في مبارياته في أهم دوري (الدوري الإنجليزي) وبهذه الخطوة تصبح الوفاق تتناسب تمامًا مع رؤية المملكة 2030.

من الجدير بالذكر أن النوادي المحلية التي رعتها الوفاق في الموسم الكروي 2020/2019 لم تكن بشكل عشوائي بل حرصت على أن تكون من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لحرصها الدائم على أن تكون حاضرة ولها بصمتها في جميع المناطق محليًا.

‎أما عن النوادي التي أصبحت ترعاها الآن رسميًا هي نادي التعاون في منطقة القصيم والعدالة في الإحساء والفيصلي في محافظة المجمعة ، ونادي الإتحاد في مدينة جدة ونادي أبها في مدينة أبها، بالإضافة إلى نادي الرائد في بريدة.

‎أما عن خطّة الوفاق وهدفها من هذه الصفقات القويّة التي أبرمتها في فترة قصيرة كما عبّر عنها الرئيس التنفيذي :”ثقتنا قويّة بهذه الصفقات التي إن دلّت فهي تدل على طموح الوفاق الذي لا حد له، ولن نكتفي بظهورنا في مباريات أرض الأندية فحسب، بل أن هدفنا من هذه الخطوة المميزة من نوعها يتعدى أرض الملعب بكثير، حيث أنها ستكون حبل صلة قوي بين الأندية وجماهيرها لكون أن الشركة ستحصل على العديد من الفوائد مثل التذاكر التي سيستفيد منها الجمهور من عملاء الوفاق ويكسبها بكل بساطة عبر قنوات وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بالوفاق لتأجير السيارات.”

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‎يُذكر أن الوفاق حريصة وسبّاقة دائمًا على تفعيل دورها بالتوعوية الإجتماعية حيث أنها قد فعّلت العديد من الحملات التوعوية لصالح المجتمع مثل #اقرا_مع_الوفاق و#طرق_امنه و#حياتك_لا_تدخنها والتي سيتم دعمها أيضًا من قِبَل النوادي المرعاة، كما أن عملاء الوفاق من جمهور النوادي التي تم التعاقد معها سيكون من نصيبهم الكثير من الجوائز الحصرية مثل تذاكر كبار الشخصيّات التي ستوزع لهم وقمصان اللاعبين وغيره الكثير.

كما أن الوفاق قد حرصت على أن تشكر شركة FG الرياضية لكونها قد ساهمت بشكل كبير في تسهيل جميع إجراءات عقود النوادي التي قد تم التعاقد معها في موسم الوفاق الرياضي.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: