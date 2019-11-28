تعرف على أفضل سيارات السيدان التي تناسب حياتك اليومية من كيا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة كيا مؤخراً عن طرازات السيدان لموديلات 2020 في المملكة المتاحة لدى الوكيل كيا الجبر، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئاتها المختلفة بأسعار معقولة، وهي ما تتناسب مع أسلوب الحياة اليومية الخاص بالكثيرين، فدعونا نتعرف على أي منها يلائم الاحتياجات المختلفة.

كيا سيراتو

كيا سيراتو حصلت على إعادة تصميم شاملة لعام 2019، لتحصل على المزيد من التقنيات المتطورة والمساحة الرحبة في الداخلية ومظهر جديد مثير للاهتمام، حيث أنها تقدم مستوى جودة ومميزات يتغلب على أغلب منافسيها لتتناسب مع الشباب العصري الباحث عن التقنيات الحديثة والمظهر المميز، ما يجعلها تبدو أغلى من سعرها، خاصة ما يتضح داخل المقصورة الرحبة للغاية ذات المواد عالية الجودة والشاشة اللمسية 8 إنش الداعمة لتطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو قياسياً.

كيا اوبتيما

حصلت كيا اوبتيما على جائزة أفضل سيارة سيدان في المملكة سابقاً، ويأتي موديل 2019 ليضيف العديد من المميزات التي تجعلها مناسبة للأسرة للغاية، حيث تقدم تصميم رياضي أكثر لكنه جذاب وغير حاد بشكل مفرط، لتناسب كافة أفراد العائلة، سواء من يبحث عن الرياضية أو عن العملية والرحابة، ومع مقصورة رحبة راقية تدعم الكثير من التقنيات المتقدمة مثل فتح الباب الخلفي فور وقوف أي شخص أمامه أثناء وجود المفتاح في جيبه بشكل يسهل من مهمة وضع البقالة بالحقيبة الخلفية،إضافة لأنظمة القيادة المساعدة المختلفة التي تضم كاميرا رؤية محيطية تجعل السائق يشعر بقدر أكبر من الثقة أثناء القيادة مع عائلته.

كيا ريو

تتوفر كيا ريو كسيارة سيدان أو هاتشباك صغيرة اقتصادية لمحبي العملية والأناقة، حيث أن مهمتها نقلك من مكان لآخر أثناء توفير تجربة ممتعة بالقيادة عبر تصميمها الشبابي مع مقصورة ذات شاشة 7 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي تدعم أنظمة أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، مع مقاعد خلفية يمكن طيها لزيادة سعة حقيبة الأمتعة.

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كيا كادينزا

لعشاق الرحابة والرقي، يمكن التوجه نحو سيدان كادينزا الكاملة ذات التصميم الحاد الجذاب بشكل راقي قوي، إضافة لمقصورة فاخرة ذات لوحة عدادات رقمية بالكامل، وشاشة لمسية وسطية حجمها 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، مع مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان وتقنيات مساعدة السائق التي تعمل على تسهيل تجربة القيادة وزيادة الأمان بها.

كيا K900

تأتي كيا K900 لتكون السيدان الرائدة الفاخرة من العلامة الكورية، حيث تتمتع بتصميم فخم للغاية مع شبك أمامي مستوحى من الجواهر وسقف منحني أنيق وسلس بشكل ذو هيبة فاخرة، مع مقصورة فاخرة وبسيطة تتألف من أفخم الجلود والأخشاب والمعادن، مع توافر خيارات مختلفة للون الفرش بينها الأحمر، الأسود، البني القاتم، البني الفاتح ويقع في مركز الكونسول الوسطي ساعة من العلامة السويسرية الفاخرة موريس لاكروا، كما أنه متوفر نظام ليكسكون بـ 17 سماعة 900 وات يقدم تجربة صوتية مجسمة.

كيا ستينجر

تعد كيا ستينجر من أحدث سيارات كيا على الإطلاق، وهي عبارة عن سيدان رياضية مميزة شبابية من الطراز الأول بفضل تصميمها الشرس ومحركها القوي سعة 3.3 لتر 6 سلندر ذو قوة 370 حصان إضافة إلى مقصورتها الواسعة وحقيبة أمتعتها الكبيرة التي تجعلها لا تضحي بالعملية مقابل تصميمها وأدائها الرائع، لتكون منافسة شرسة للغاية للعلامات الألمانية بهذه الفئة من السيارات الرياضية الراقية.