تعرف على أفضل سيارات SUV التي تناسب حياتك اليومية من نيسان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة نيسان سابقاً عن طرازاتها الـSUV بأحدث موديلاتها في المملكة عبر وكلائها بترومين ومناهل العالمية، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئاتها المختلفة بأسعار معقولة، وهي ما تتناسب مع أسلوب الحياة اليومية الخاص بالكثيرين، فدعونا نتعرف على أي منها يلائم الاحتياجات المختلفة.

نيسان اكس تريل

للعائلات المحبة للمغامرات والرحلات الطويلة، ستكون اكس تريل هي الخيار الأفضل نظراً لقدرات الـSUV رباعية الدفع على مجابهة صعاب الطرق الوعرة بشكل قوي ومع صلابة ومتانة منقطعة النظير، بجانب مقصورة رحبة راقية ذات الكثير من التقنيات وأنظمة الأمان.

نيسان كيكس

تعد نيسان كيكس واحدة من أفضل خيارات فئة الكروس أوفر للعائلات الصغيرة بفضل ما تتمتع به من مميزات رائعة تشمل التصميم الديناميكي الدامج بين البساطة والعملية مع هيكل يسمح بالانعطاف بسهولة في المساحات الضيقة، إضافة لمقصورة توفر مساحة كبيرة للركاب مع مزيد من مساحة الرأس والمقاعد الأمامية المريحة للغاية، ورغم عدم وجود مسند يد أمامي، إلا أننا نجد أنها تتميز بخامات بلاستيكية أفضل من المتوقع مقابل سعرها المنخفض، كما تنافس كيكس بشراسة في شريحتها فيما يتعلق بمساحة حقيبة اﻷمتعة أيضاً التي تبلغ 716 لتر، إضافة لتضمنها بعض التقنيات المتطورة مثل الحامي الشمسي، مكابح طوارئ الأوتوماتيكية القياسية، أنظمة مراقبة البقعة العمياء والمرور الخلفي بأعلى فئتين، نظام الرؤية المحيطية الذكي، مع توفر كل من أندرويد أوتو وآبل كار بلاي في كافة الفئات.

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نيسان باثفايندر

للعائلات الكبيرة كثيرة السفر، تكون نيسان باثفايندر أفضل خيار نظراً لتمتعها بمساحة داخلية رحبة مع 3 صفوف من المقاعد وأداء رائع داخل المدن وبالطرق الوعرة، مع مستويات عالية من الراحة، بجانب مظهر خارجي جذاب وارتفاع منخفض عن الأرض، إضافة إلى لمسات فخمة في التصميم عبر التقليمات الخشبية والحواف المعدنية، شاشة ترفيه معلوماتي شاملة لعرض رؤية محيطية للسيارة بما يسهل الركن والخروج من مواقف السيارات، إضافة لعرض معلومات المرور والطقس والخرائط، كما يوجد خيار لإضافة شاشتين 7 إنش بالصف الثاني من المقاعد لمشاهدة الأفلام ولعب ألعاب الفيديو عبر منافذ USB المتعددة.

نيسان باترول

تتمتع نيسان باترول بتصميم صندوقي عصري مميز ذو طابع قوي مهيب، ومع مقصورة فاخرة جداً مستوحاة من لغة تصميم داخلية سيارات علامة انفينيتي الفاخرة التابعة لنيسان، حيث تتمتع بجلود وزخارف عالية الجودة، مع توفير تقنيات متطورة مساعدة للسائق، وهو ما يجعلها تناسب عشاق مجابهة الطرق الوعرة الراغبين بالحصول على تجربة فخمة أثناء سفرهم.