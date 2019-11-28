تعرف على أهم مميزات جي ايه سي GN8 موديل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت سيارة جي ايه سي GN8 موديل 2020 العائلية ذات السبع مقاعد إلى المملكة مؤخراً عبر معارض شركة الجميح للسيارات مؤخراً، فدعونا نلقي اليوم نظرة على أهم مميزاتها.

التصميم

تتميز جي ايه سي GN8 بتصميم عصري وجذاب يعكس لغة جي أيه سي التصميمية، حيث أنها تأتي كسيارة ميني فان راقية موجهة في الأساس لرجال الأعمال والعائلات الراقية التي تبحث عن سيارة ذات تصميم خارجي يخطف الأعين دون التضحية بالعملية، ما يظهر عبر خطوط السيارة البارزة، حيث تمزج GN8 بين الأناقة والقوة والمتانة، وفي الوقت نفسه من خلال تصميم مستوحى من اليخوت الفاخرة.

المقصورة

أما داخلياً، فتعكس المقصورة الفخمة لـ جي أيه سي GN8 بتفاصيلها حرص الشركة في كل ما تقدمة لعملائها، والتي تتضح في الحزمة المميزة من المواصفات التكنولوجية العالية ووسائل الراحة للسائق والركاب، يتقدمها مقاعد كابتن منفصلة في الصف الثاني يمكن التحكم بها كهربائياً لتغيير وضعيات الجلوس مصحوبة بخاصية التهوية ، وفتحة سقف بانورامية. كما تتوفر في المقصورة تقنية إضاءة LED داخلية بـ32 لون، وخاصية التحكم بالمناخ في ثلاث مناطق مختلفة مع نظام تنقية الهواء.

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التقنيات

كما توفر جي أيه سي GN8، ميزة الدخول والتشغيل الذكي بدون استخدام المفتاح. بالإضافة إلى شاشة معلومات وترفيه بمقاس 10.1 بوصة داعمة لنظامApple Car Play ، مع كاميرا خلفية بزاوية رؤية 180 درجة، وخاصية الشحن اللاسلكي.

المحرك

هذا وتتوفر جي ايه سي GN8 بمحرك 2.0 Turbo من الجيل الثاني بـ 4 أسطوانات وقوة تصل إلى 198 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران ، مصحوب بناقل حركة أوتوماتيكي ذو ستة سرعات يجمع بين سلاسة التشغيل و ديناميكية الاستجابة.