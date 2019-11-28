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الخليج ٣٦٥ نت – حقق المغامر الأمريكي “ديفيد سميث جونيور” أمس رقماً قياسياً جديداً في معرض الرياض للسيارات؛ وذلك إثر وصوله إلى 27.12 متر من خلال المدفع البشري.
وكان ذلك وسط متابعة كبيرة من الزوار الذين حضروا بكثرة في مدرجات المعرض، وتم تسجيل الرقم الجديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ ليصبح أحد الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في معرض الرياض للسيارات.
يُذكر أن ديفيد يمارس تلك المغامرة منذ 22 سنة وأداها أكثر من 8,000 مرة في 15 دولة، كما يحفل معرض الرياض للسيارات بالكثير من الفعاليات المثيرة، كسباق المحاكاة ومعرض فيراري وMonster Jam وPolice Academy.
كانت هذه تفاصيل خبر تحقيق أبعد قفزة بالتاريخ عبر المدفع البشري في معرض الرياض للسيارات 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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