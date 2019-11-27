“بالفيديو” سيارات فارهة هدايا للاعبي الهلال بعد التتويج الآسيوي

الخليج ٣٦٥ نت – نشر أحد المواطنين مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع “تويتر”، ويُظهر الفيديو السيارات الجديدة للاعبي الهلال بعد التتويج الآسيوي على حساب أوراوا الياباني بهدفين دون رد في مباراة الإياب لنهائي آسيا، إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذه الهدايا.
يُذكر أن الهلال قد نجح في التتويج باللقب الثالث في تاريخه، ليصل لأول مرة لكأس العالم للأندية بقطر، حيث سيواجه فريق الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر في أولى مبارياته بكأس العالم.
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