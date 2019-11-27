كيا سيلتوس 2020 الجديدة “صور ومواصفات وتقنيات” Kia Seltos

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا الجبر عن سيارة كيا سيلتوس 2020 الجديدة واللي تعتبر أصغر سيارة SUV من كيا، وخلونا نتعرف على اهم 10 معلومات عن السيارة:-

١- تصميم خارجي ممزوج بين الطابع الرياضي والخطوط الحادة مع بروز شبكة التهوية على شكل أنف النمر اللي تأكد على هوية العلامة الكورية.

٢- تـأتي بمصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب وجنوط بمقاسات بين 16 و17 إنش.

٣- تـأتي بشاشة معلومات لمسية ترفيهية كبيرة 10.25 إنش مع نظام صوتي فاخر من شركة Bose ب 8 مكبرات صوت.

٤- داخلية بطابع رياضي حديث عالي التقنية خاصة عبر لوحة العدادات الرقمية قياس 7 إنشرمعرشاشةًعرض امامية.

٥- مقاعد بأنظمة تبريد وشحن لاسلكي للهواتف و منافذ شحن USB للأجهزة الإلكترونية المختلفة.

٦- ولما نتكلم عن السلامة فتشمل تقنية إدارة ثبات السيارة واستخدام الفولاذ غللس القوة في الشاصيه ونظام مساعد السائق في الركن عبر كاميرا ومستشعرات خلفية تسهل المهمة بالأماكن الضيقة مع 6 وسائد هوائية.

٧- أنظمة منع غلق المكابح ومساعدة صعود المرتفعات تساعد في الحصول على تجربة قيادة آمنة وسهلة.

٨- تتوفر بإضاءة داخلية من ٨ الوان مع مساحة خلفية في السيارة تبلغ 433 لتر.

٩- راح تتوفر بمحركين: محرك 4 سلندر 1.6 لتر بقوة 123 حصان والثاني تيربو 1.4 لتر بقوة 140 حصان.

١٠- تتوفر السيارة بعدة الوان داخلية وخارجية.

فيديو التقرير:



صور كيا سيلتوس:

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