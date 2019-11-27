اودي ستسرح 9,500 موظف لتوفير ما يعادل 25 مليار ريال

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت اودي عن تسريح 9,500 موظف بحلول 2025 ضمن استراتيجيتها لإعادة هيكلة إنتاجها وتصنيعها والتركيز على الموديلات الكهربائية وتوفير 6.6 مليار دولار (25 مليار ريال).

هذا التوفير على مدار العقد القادم سيسمح لاودي بتحقيق هامش ربحي ضروري يتراوح بين 9 و11%، والذي سيتم استثماره في مشاريع مستقبلية للموديلات الكهربائية والتقنيات الرقمية المتطورة، حسب تصريح الشركة.

وستقدم اودي برنامج تقاعد مبكر مغري لتشجيع بعض موظفيها على ترك عملهم، مشيارة إلى أن “بعض الوظائف الحالية لن يكون هناك حاجة لها، بينما وظائف أخرى جديدة سيتم خلقها”، مثل إضافة 2,000 وظيفة جديدة مركزة على التطوير الكهربائي والرقمي.

وتستهدف اودي تحقيق معدل إنتاجي سنوي 450,000 سيارة في مصنعها في Ingolstadt، مع 225,000 سيارة في مصنعها في Neckarsulm.