كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال غير مسبوق على طلب سيارة تيسلا سايبرترك الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت شركة تيسلا طلبات غير مسبوقة على سيارتها الجديدة سايبرترك، حيث كشفت الشركة بأنها تلقت عدد طلبات غر مسبوق على السيارة الجديدة، كما أعلنت تيسلا عن بعض مواصفات سايبرترك.

طلبت الحجز على تيسلا سايبرترك

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وفي التفاصيل، أعلن أيلون مسك الرئيس التنفيذي لتيسلا أنهم قد تلقوا أكثر من 146 ألف حجز على سايبرترك كانت نسبة 42% منها مهتمة بالفئة ذات المحركين، ونسبة 41% مهتمة بالفئة ذات الثلاث محركات، أما الفئة ذات المحرك الواحد فقد تلقت فقط 17% من الحجوزات، وقال "مسك" إن عدد الحجوزات ارتفع إلى 200 ألف حجز ولم يذكر أي تفاصيل، ومع هذا الأرقام المهتمة بالبيك أب الغريبة فيبدو أنها ستحقق نجاحًا.

موصفات تيسلا سايبرترك

ويشار إلى أن الفئة الأعلى من تيسلا سايبرترك تحمل 3 محركات كهربائية قادرة على دفع السيارة الضخمة من الثبات حتى سرعة 96 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط، وقادرة على قطع مسافة تزيد عن 800 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وفي جميع الأحوال يظل تصميم السيارة الغريب هو ما يثير الجدل حولها.