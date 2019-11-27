المبيعات العالمية للسيارات تسجل أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية

الخليج ٣٦٥ نت – سجلت مبيعات السيارات العالمية أكبر تراجع سنوي لها منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة، مع توقع المحللين بانخفاض 3.1 مليون سيارة في 2019.

وقد انخفضت مبيعات سيارات الركاب حول العالم بالفعل في 2018 إلى 80.6 مليون سيارة من 81.8 مليون سيارة في 2017، ومن المتوقع أن نرى انخفاضاً أكبر في 2019 إلى حوالي 77.5 مليون سيارة جديدة.

أهم عامل للتراجع الكبير هو ضعف الطلب في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، مع انخفاض المبيعات 11% هناك في العشرة أشهر الأولى من العام.

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ويعزو المحللون السبب في هذا الانخفاض العالمي لانتشار خدمات مشاركة وطلب السيارات، مع الشكوك البيئية الموجهة ضد سيارات الديزل بعد فضيحة فولكس فاجن والقوانين الصارمة التي تبعت هذه الأزمة في أوروبا.

وليس الصين فحسب، حيث من المتوقع تراجع المبيعات الأمريكية بـ 2% إلى 16.9 مليون سيارة في 2019، مع انخفاض مماثل في البرازيل وروسيا والهند وأوروبا الغربية.