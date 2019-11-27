هل ستصنع كمارو SUV كهربائية تنافس فورد موستنج ماخ اي؟

الخليج ٣٦٥ نت – فورد فعلتها وصنعت كروس اوفر كهربائية مبنية على موستنج، وقد اعترض عشاق موستنج على تسمية السيارة الجديدة “موستنج ماخ اي”، مع توقيع 12,000 منهم لعريضة يطلبون فيها من فورد إزالة اسم موستنج من الكروس اوفر للإبقاء على “نقاء” وخصوصية السيارة العضلية.

بالطبع فورد لن تقوم بذلك، والآن ظهرت تساؤلات عن قيام شيفروليه بتطوير كروس اوفر مماثلة مبنية على كمارو، خاصة وأن مبيعات السيارة تراجعت في العامين الماضيين، مع انتشار إشاعات توقف الموديل خلال أعوام.. هل ربما ستحاول جنرال موتورز الإبقاء على كمارو على هيئة كروس اوفر جديدة عضلية؟

بالطبع كمارو كروس اوفر غالباً ستكون كهربائية مثل موستنج ماخ اي، ما سيمثل قطيعة مع تاريخ كمارو، وترون هنا صور افتراضية لما ستبدو عليه كمارو كروس اوفر والنتيجة تبدو مثيرة للاهتمام، ونتوقع نجاحاً لا بأس به لموديل كهذا في حالة صنعه مع الشغف العالمي الحالي بالـ SUV.