أهم ١٠ معلومات عن كيا سيلتوس 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تم الكشف عن كيا سيلتوس 2020 الجديدة كلياً مؤخراً لتكون أصغر SUV من العلامة الكورية مع مميزات متطورة، وقد وصل الطراز أخيراً إلى الأراضي السعودية استعداداً لطرحه عبر الوكيل الرسمي، كيا الجبر، رسمياً بشهر ديسمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الأسعار حينها، لذا سنقوم اليوم بتسليط الضوء على أهم 10 معلومات يجب معرفتها عنها. تقدم تصميم خارجي يمزج بين الطابع الشبابي والخطوط الحادة ومظهر الـSUV التقليدي، مع بروز شبكة التهوية الأيقونية على شكل أنف النمر لتؤكد على هوية العلامة الكورية. تتمتع بمصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب وجنوط بقياسات بين 16 و17 و18 إنش. تحمل شاشة معلومات ترفيهية كبيرة 10.25 إنش في منتصف لوحة القيادة. نظامها الصوتي فاخر من شركة Bose ذو 8 مكبرات صوت. تتمتع مقصورتها بطابع شبابي حديث عالي التقنية خاصة عبر لوحة العدادات الرقمية قياس 7 إنش. تضم الداخلية مقاعد بأنظمة تبريد مع منافذ شحن USB للأجهزة الإلكترونية المختلفة. أنظمة السلامة بها متقدمة وتشمل تقنية إدارة ثبات السيارة، والتي تجمع بين التحكم في الاحتكاك والثبات الإلكتروني. يمكنها مساعد السائق في الركن عبر كاميرا ومستشعرات خلفية تسهل المهمة للغاية بالأماكن الضيقة. أنظمة منع غلق المكابح ومساعد تسلق التلال تساعد في الحصول على تجربة قيادة آمنة وسهلة. ستتوفر بمحركين: تنفس طبيعي 2 لتر 146 حصان بناقل CVT متغير باستمرار أو تيربو 1.6 لتر 175 حصان بناقل 7 سرعات مزدوج التعشيق

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