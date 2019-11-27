كيا تكشف عن الموديلات النموذجية لسيارات كيا سيلتوس (X-Line) الجديدة في معرض لوس أنجلوس

شركة كيا تكشف عن الموديلات النموذجية لسيارات كيا سيلتوس (X-Line) الجديدة تماماً في معرض لوس أنجلوس للسيارات لعام 2019

سيارة كيا سيلتوز النموذجية “X-Line Trail Attack” تأخذك خارج الضواحي إلى عوالم غير معروفة

إن سيارة كيا سيلتوس(X-Line Urban) للقيادة داخل المدينة تتغلب على أكثر الحفر والمطبات على الطرق ترهيبًا، وعلى أي شيء يمكن أن تفرزه الشوارع السيئة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد لحظات من كشف النقاب عن سيارة سيلتوس الرياضية متعددة الأغراض/الإستخدامات”إس يو في” 2021 الجديدة كلياً في معرض لوس أنجلوس للسيارات، سمحت كيا موتورز أمريكا (KMA) بالكشف عن سيارتين نموذجيتين لسيارة كيا سيلتوس. وفي إطار تعزيز الموديلات السابقة الموجودة حالياً في السوق، تقدم كل من سيارتي كيا سيلتوس النموذجية (X-Line Trail Attack) وسيارة كيا سيلتوس ( Seltos X-Line Urban) للطرق داخل المدينة النموذجية طرق مميزة لزيادة القدرة مع الاستمرار في الثبات الفعلي على الطريق. لقد تم تصميم هاتين السيارتين النموذجتين في مركز تصميم كيا بأمريكا (Kia Design Center America)، وتصنيعها في منشأة (Zero to 60 Designs)، بكندا وتهدف السيارتين النموذجيتين إلى أن تلبي أنماط الحياة النشطة التي سيتبناها ممتلكي سيارات كيا سيلتوس.

وقال السيد/مايكل كول، رئيس شركة كيا موتورز أمريكا (KMA): “إن سيارة كيا سيلتوس هي إضافة مثيرة وممتعة لتشكيلة سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض القوية”. وأضاف قائلاً: “كما إن شركة كيا تتطلع دائمًا نحو المستقبل، ونحن حريصون على إظهار مانصبوا إليه في القريب العاجل، حيث أن الهدف من هاتين السيارتين النموذجتين الجديدتين هو الكشف عن آخر التطورات وعصارة الإبتكارات التي توصلت إليها الشركة وتوضيح ما يمكن أن تكون عليه سيارات كيا سيلتوس. ”

في حين أنه من المخطط أن يبدأ بيع سيارات كيا سيلتوز في الربع الأول من عام 2020، إلا أنه لا توجد حاليًا أي خطط لإنتاج أي من السيارتين النموذجتين، لكن تجدر الإشارة إلى أن كيا قالت نفس الشيء عن سيارة GT النموذجية وسيارة تيلورايد النموذجية، وكلاهما قد تم تصنيعهما وطرحهما ليشقا طريقهما عبر طرق أمريكا متمثلة في سيارتي سيدان كيا إستنجر الرياضية وسيارة كيا تيلورايد الرياضية متعددة الأغراض.

سيارة كيا سيلتوس (X-Line Trail Attack) النموذجية (للتغلب على الطرق الوعرة)

إن السيارات الرياضية متعددة الأغراض الضغيرة تعتبر مثالية لمحترفي القيادة داخل المدينة. ولكن حتى سكان المدن يحبون في بعض الأحيان أن يسلكوا الطرق التي لا يسلكها الناس عادة لصعوبتها وهذا ما يدور حوله مفهوم “التغلب على الطرق الوعرة -Trail Attack”. إن نظام الطلاء المخصص بلونين منسجمين، حسب الإختيار، يثير في الذهن الإضاءة في أوقات الغروب في الصحراء الملهمة للمشاعر ومصابيح هيلا “Hella” الثمانية الفائقة السطوع المُثبتة على المصد الأمامي والسقف التي تضيئ بمجرد أن تختفي الشمس خلف الكثبان الرملية.

يقوم القفل التفاضلي المركزي، مزودًا بنظام الدفع الأمامي الإلكتروني، بتوزيع القوة بالتساوي بين المحورين الأمامي والخلفي، وتقوم مجموعة الرفع 2 بوصة المخصصة بزيادة إرتفاع أسفل السيارة عن الأرض (الخلوص) إلى 9.2 بوصة، على الطرق الوعرة المعقدة.

تساعد الإطارات المزودة بعجلات من سبائك الألمنيوم المطلية حسب الطلب مقاس 17 × 8 بوصة على تحسين حالات السحب والأمان على الطرق الوعرة. كما يمكن أن تساعد الرافعة المخفية خلف اللوحة المعدنية السفلية الأمامية في التغلب على الأوضاع الصعبة في الطرق الوعرة بشكل خاص، إلى جانب أن رف السقف المصنوع حسب الطلب يشير إلى أن مفهوم “التغلب على أصعب الطرق” سوف يذلل كافة الصعاب.

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إن سيارة “Trail Attack” النموذجية، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر غير قابلة للتغيير، بقوة 175 حصانًا وعزم دوران 195 رطلًا- قدم وناقل حركة مزدوج القابض ذو 7 سرعات تعتبر جيدة لهذه المهام. كما إنه خلف النوافذ المظللة بشدة، تحتفظ سيارة “Trail Attack” النموذجية (للتغلب على الطرق الوعرة) بتصميمها الداخلي الهادف والمحسن.

سيارة كيا سيلتوس ( X-Line Urban) النموذجية (للقيادة داخل المدن)

يمكن أن تكون بعض شوارع المدينة في كثير من الأحيان صعبة وقاسية مثلها مثل الطرق الوعرة الأمر الذي يشكل تحديًا، وبالتالي فإن سيلتوس (X-Line Urban) تعتبر الرفيق المثالي لمثل هذه الشوارع الصعبة. إن سيارة سيلتوس (X-Line Urban)، المستوحاة في تصميمها من ناطحات السحاب الزجاجية والفولاذية الفخمة في نيويورك ولوس أنجلس وسان فرانسيسكو، تم فيها إظهار الطلاء الرمادي بوجود لوحة السقف ذات اللون الأسود اللامع للحصول على مجموعة من الحداثة الملفتة للنظر بكل ما فى الكلمة من معنى.

لقد أصبح الخوف من الحفر شيئًا من الماضي بوجود الرافعة (2-inch lift)، والتي تساعد أيضًا على رفع وضعية الجلوس والحصول على وضعية أفضل لتفادي حركة المرور الصعبة والمزدحمة على نحو شائع داخل المدينة. حيث يعمل نظام الدفع الرباعي المتحكم به إلكترونياً إلى جانب توجيه عزم الدوران لتوفير الطاقة عبر جنوط/عجلات السبائك مقاس 17 × 8 بوصة حيث تكون هناك حاجة ماسة إليها إلى الإطار الذي يتميز بأفضل وضعية سحب. علماً بأنه يوجد أسفل غطاء المحرك المميز الذي يتكامل مع نظام إدخال الهواء، يوجد نفس المحرك الموجود في سيارة “Trail Attack” النموذجية، والذي يوفر تسارعًا موثوقًا فيه يساعد السيارة في التغلب على المصاعب.

توجد أعلى السيارة، أربعة مصابيح هيلا (Hella) عالية الأداء تستطيع أن تتغلب على الضباب الذي يوجد على مستويات منخفضة في المدينة إلى جانب حامل السقف المصنوع خصيصًا لحمل جميع الأشياء الإضافية والمساعدة التي يمكن للشخص تحميلها، كما إن السيارة مجهزة بميزات عالية التقنية، بما في ذلك شاشة تعمل باللمس بحجم 10.25 بوصة، ونظام ملاحة وتنقل رائع، وكاميرا احتياطية، إضافة إلى إخضاع التصميم الداخلي لمعايير الإنتاج المثيرة للإعجاب والدهشة.