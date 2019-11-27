هيونداي تستعرض الأداء العالي والتنقل المستدام إلى جانب التصميمات الفريدة في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019

كشفت هيونداي عن الطراز الاختباري “فيجن تي” والسيارة الرياضية RM19 إلى جانب الطراز الصديق للبيئة “أيونك” بتحديثات مميزة

الطرازات الجديدة ألقت الضوء على إمكانيات الصانع الكوري في مجالي التصميم والهندسة

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة هيونداي بإطلاق ثلاثة طرازات دفعة واحدة لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019، سعت من خلالها إلى إلقاء الضوء على مستقبل لغة التصميم لدى الشركة إضافة إلى إنجازاتها في مجال المحركات عالية الأداء ومستقبلها، دون أن تغفل التركيز على التنقل المستدام والمركبات الصديقة للبيئة.

وقامت شركة هيونداي من خلال كشفها عن الطراز الاختباري “فيجين تي” وهو السابع ضمن سلسلة الطرازات الاختبارية التي يقدمها مركز التصميم التابع لشركة هيونداي ليعبر عن تطور لغة التصميم لدى الشركة انطلاقاً من مبدأ “الإحساس الرياضي”. وتتمتع السيارة الاختبارية من فئة الـ SUV بتصميم خارجي فريد باللون الأخضر الداكن، وهي مزودة بمحرك هجين ومحرك كهربائي لتركز على نمط الحياة الصديق للبيئة الذي تروج له شركة هيونداي من خلال التوازن الذي تقدمه المركبة بين الاستدامة ومتعة القيادة.

أما فيما يخص المحركات عالية الأداء، قدمت هيونداي خلال مشاركتها في المعرض السيارة الرياضية المتوسطة RM19 المبنية على أسس العلامة التجارية N للسيارات عالية الأداء من هيونداي، وتم بناء هذا الطراز مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن الأمثل بين قوة الأداء ومتعة القيادة، حيث تم تزويدها بمحرك قوي بسعة 2 ليتر مزود بشاحن تيربو، ويولد المحرك الذي يعمل بتقنية الحقن المباشر للوقود قوة تقارب 390 حصان. ويمكن للسيارة الرياضية RM19 ان تنطلق من الثبات إلى سرعة 96.6 كيلو متر/ساعة في أقل من أربع ثواني.

كما شهدت مشاركة هيونداي في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019، إطلاق نسخة محدثة من الطراز أيونيك الصديق للبيئة، حيث حصلت أيونيك على تحديثات مميزة في تصميمها الخارجي والداخلي على فئاتها الثلاث طراز «أيونيك هايبريد» الهجين، وطراز «أيونيك بلَغ-إن» الهجين القابل للشحن بالقابس الكهربائي، وطراز «أيونيك إلكتريك» الكهربائي، كما حصلت على تحسينات مميزة في نظام الترفيه والمعلومات وإضافة عدد من التقنيات الخاصة بالأمان والسلامة مثل “سمارت سينس” ومزايا السلامة وأنظمة المساعدة في القيادة. وتوفر أيونيك 2020 معدلات قيادة محسنة حيث أنها تتيح إمكانية قطع 270 كيلو متر بفضل البطارية المطورة باستطاعة 38,8 كيلو واط التي تتيح طاقة أكبر بنسبة 36 بالمئة عن بطارية الطراز السابق.

وأشار مايك سونغ، رئيس العمليات لدى هيونداي الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن هيونداي تقدم مجموعة متكاملة من الطرازات التي تلبي كافة احتياجات عملائها، وتجمع بين التصميمات المميزة والأداء المتطور فضلاً عن الاستدامة البيئية. وقال: “استطاعت هيونداي من خلال مشاركتها في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019 تسليط الضوء على إمكانياتها المتطورة باستمرار حيث أبرزت هذه الطرازات الثلاثة التي تم الكشف عنها قدرات الهندسة والتصميم التي تتمتع بها فضلاً عن قدرتها إرساء معايير جديدة في قطاع صناعة السيارات وتلبية جميع تطلعات واحتياجات عملائها”.

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ويعتبر معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019 من كبرى الفعاليات المتخصصة في عالم السيارات ويستعرض أكثر من 1000 سيارة تمثل معظم الشركات العالمية، وتستمر فعالياته في الفترة مابين 22 نوفمبر لغاية 1 ديسمبر المقبل. وخلال مشاركتها في نسخة هذا العام حرصت هيونداي على استضافة العديد من ممثلي الصحافة العالمية ومن بينهم عدداً من ممثلي الوسائل الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث نظمت لهم برنامجاً حافلاً بالمعلومات والفعاليات مثل المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الطرازات الجديدة بالإضافة إلى تنظيم تجارب القيادة للإعلاميين على متن عدد من أهم وأحدث طرازات الشركة بما فيها RM19 وأيونيك المحدثة إلى جانب بعض الطرازات الأخرى مثل هيونداي باليسيد وهيونداي نيكسو العاملة بخلايا وقود الهيدروجين.