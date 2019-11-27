بايك الصينية تسعى إلى شراء حصة أكبر في مرسيدس

الخليج ٣٦٥ نت – بصفتها أكبر شريك لدايملر مالكة مرسيدس في الصين، فإن مجموعة بايك تتطلع إلى زيادة حصتها في شركة صناعة السيارات الألمانية، على الرغم من استحواذها بالفعل على حصة مبدئية بنسبة 5% في يوليو، فخلال بعض مؤتمرات المستثمرين في اكتوبر، قال مسؤولون تنفيذيون في بايك أن الجانبين مستعدان لذلك.

في الأسبوع الماضي، وضعت شركة دايملر ملفاً تنظيمياً يوضح أن بنك HSBC يمتلك 5.23% من حقوق التصويت في العلامة التجارية الألمانية، وقد استخدمت بايك مساعدة HSBC في تجميع حصتها الأولية البالغة 5%.

ومن جانبها قالت جيلي، المساهم الأكبر في دايملر أنهم مستثمرون طويلي الأجل في دايملر، ولا يتفاعلون تلقائياً مع أي تقلبات ويؤيدون إدارة دايملر واستراتيجياتها، والجدير بالذكر أنها تمتلك 9.7% من أسهم دايملر، كما أنها تمتلك شركة فولفو، في حين أن بايك لديها أيضاً شراكة مع هيونداي بجانب دايملر.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مجموعة بايك كانت الشريك الرئيسي لدايملر في الصين، حيث تدير مصانع مرسيدس بنز في بكين عبر Beijing Benz Automotive، وفي أغسطس، أعلنت مرسيدس أن إنتاج ثلاث سيارات جديدة في الصين سيبدأ وهم EQC وAMG A 35 L وGLB cross التي كُشف النقاب عنها مؤخراً.