عروض الجمعة الصفراء من الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوفاق لتأجير السيارات، واحصل على العديد من الخصومات والعروض الحصرية ضمن عروض الجمعة الصفراء، بالإضافة إلى أميال الوفاق ونقاط موبايلي مضاعفة حتى 1 / 12 / 2019. تفاصيل العرض: خصم بقيمة 15%، بالإضافة إلى خصم عضويتك على سيارة سوناتا 2018.

خصم بقيمة 20%، بالإضافة إلى خصم عضويتك على سيارة BMW520 2019.

خصم بقيمة 20%، على سيارة تاهو 2018.

خصم بقيمة 35%، بالإضافة إلى خصم عضويتك على سيارة مرسيدس S450 2018.

خصم بقيمة 35%، على سيارة BMW 730 2018.

مضاعفة النقاط المكتسبة من عقدك على (أميالي) إلى ثلاثة أضعاف عند استئجارك من أي من فروع الوفاق. الشروط والأحكام: العروض سارية حتى 1 ديسمبر 2019. صورة العروض: يتوفر تطبيق الوفاق لتأجير السيارات على أجهزة أندرويد وiOS للتحميل الآن:

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