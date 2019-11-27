شرطة دبي تضيف مرسيدس AMG GT G63 S إلى دورياتها الفاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن إضافة أحدث سيارات مرسيدس الفاخرة جي تي AMG GT G63 S، إلى أسطول سيارات دورياتها الفارهة.



وفي لقاء صحفي مع القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، خلال تدشين السيارة الجديدة، قال: ” إن شرطة دبي حريصة على إدخال السيارات الرياضية والفارهة ضمن أسطولها من الدوريات، بهدف تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة التي تحظى بالتجمعات السياحية، ومن أبرزها برج خليفة، وبوليفارد محمد بن راشد، و”جي بي آر”.



وتعتمد أحدث عضو في أسطول سيارات دوريات دبي الفاخرة على محرك V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد 639 حصانًا، و900 نيوتن متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ثنائي الكلتش، وتتسارع السيارة التي تعمل بـ نظام 4 ماتيك للدفع الرباعي من 0 إلى 100 كم/س في 3.2 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 315 كيلومتر في الساعة.



كما صرح المقدم الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن السيارة الجديدة تعد إضافة نوعية إلى الدوريات الفارهة في إدارة الشرطة السياحية بشرطة دبي، مشيراً إلى أن السيارة سيتم استخدامها في المناطق السياحية، وسيسهم رجال الشرطة من خلالها في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح.



يذكر أن شرطة دبي تحتفظ بالرقم القياسي العالمي لامتلاكها أغلى السيارات على مستوى العالم، ويتكون أسطولها من سيارات “فيراري، لامبورغيني، ومرسيدس، وسيارة “أستون مارتن 77،” والتي لم يصنع منها سوى 77 قطعة، بالإضافة إلى سيارة “بنتلي كونتيننتال جي تي،” وثلاثة سيارات “بورشه باناميرا”، وسيارتي “بي إم دبليو i8، ومازيراتي جران توريزمو” .