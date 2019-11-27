الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هيونداي تدهش عشاقها برباعية دفع لم تطرح مثلها من قبل!

كشفت هيونداي مؤخرا عن سيارة رباعية الدفع بتصميم مميز يجعلها تبدو و كأنها مركبة من أفلام الخيال العلمي.

وأكثر ما يشد الانتباه في السيارة التي تحمل اسم vision T هو التصميم المميز والغريب للهيكل، وشكل الواجهة الأمامية التي تتوزع فيها مصابيح على شكل وحدات هندسية متناسقة، تتداخل في تصميم شبك غطاء المبرد، إضافة لشعار هيونداي المضيء في المقدمة.

والأمر المميز الآخر في هذه السيارة هو أنها لا تملك مرايا جانبية، وتستعيض عنها بكاميرات صغيرة تظهر محيط المركبة بالكامل للسائق، فضلا عن تزويدها بعجلات رياضية كبيرة من الكروم.

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ويبلغ طول هيكل السيارة التي يتوقع أن تأخذ محل سيارات tucson نحو 4 أمتار و61 سنتيمترا، أما عرضها فمترين، والمسافة بين قاعدتي عجلاتها تبلغ مترين و80 سنتيمترا.

ولم تعرف المواصفات الفنية والتقنية لهذه السيارة بعد، لكن يتوقع أن تطلق منها نسخ مزودة بمحركات هجينة، ونسخ بمحركات كهربائية وأخرى بمحركات بنزين.