برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق القمة السنوية السادسة للسيارات 10 ديسمبر القادم

كتب: باسل الحلواني

تنطلق أعمال القمة السنوية السادسة للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف" تحت عنوان "تعميق الصناعة ورؤية الحكومة 2030"، برعاية رئيس الوزراء، والمقرر انعقادها بالقاهرة في 10 ديسمبر المقبل، بحضور ورعاية وزاراء الصناعة والتجارة، والمالية، والإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام.

وتأتي القمة بعد أيام قليلة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة الشركات العالمية للسيارات للإستثمار في مصر إنطلاقا من حرص الدولة على النهوض وتوطين صناعة السيارات.

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وتحظى القمة السادسة بمشاركة واسعة عربية ودولية من القائمين على صناعة السيارات ومجتمع الأعمال من المهتمين بالسوق المصري، وعدد من السفراء والخبراء الأجانب، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات الأكثر ارتباطا بسوق السيارات.

وقال محمد أبوالفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف، إن القمة السنوية السادسة تلقى اهتماما كبيرا من قبل الحكومة لإعداد مسار جديد لتوطين ونهوض صناعة السيارات والصناعات المغذية ومواكبة أحدث التطورات العالمية في صناعة السيارات الكهربائية.

وأضاف أن السوق يتطلع إلى كشف توجهات الحكومة حول تقدم وتطوير التصنيع المحلى وكيفية زيادة الصادرات في مستلزمات الإنتاج، وفقاً لسياسات واضحة للحوافز التي ستمكننا من تحقيق تطور حقيقي وملحوظ في مستقبل صناعة السيارات.

كما يناقش المؤتمر سبل تعميق التصنيع المحلى ومطالب القطاع الخاص من الحكومة والهيئات المختلفة لتنفيذ نموذج للشراكة والتعاون في إحداث نقلة نوعية داخل السوق كما يتناول خطة تهيئة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ومنظومة الإحلال والتجديد للنقل الجماعي والمواصفات القياسية.

ويتناول المؤتمر قضايا حماية المستهلك وقانون المرور الجديد وتطوير التعليم الفني لخلق منظومة جديدة لتنمية سوق السيارات فى مصر.