يزيد ريسينج بطل السباقات السعودي: تنظيم رالي سيارات عربي مشترك ضرورة لتشجيع السياحة البينية

كتب: باسل الحلواني

قال يزيد ريسينج البطل السعودي في سباقات الرالي، إن سباقات الرالي وسيلة هامة لتشجيع السياحة العربية البينية، وكذلك من الممكن استخدامها للترويج للمناطق السياحة في الدول العربية المختلفة.

أضاف أن أغلب الدول العربية تمتاز بالصحاري الخلابة، التي يمكن فيها تنفيذ العديد من سابقات الرالي، من خلال مشاركين عرب، وأجانب. ولفت يزيد ريسنج، إلى أن سباقات الرالي، يمكن أن ترفع احتياطيات الدول العربية، من العملة الأجنبية بما يوازي "مليار دولار" سنويا، من خلال ربطها بالسياحة

وتنظيم مهرجانات ضخمة لتلك السباقات.

وطالب وزارات الشباب في الدول العربية، بالاهتمام بمثل تلك السباقات، واستغلالها كنوع من الرياضة، وتشجيع الشباب عليها بالتعاون مع الشركات العالمية المنتجة للسيارات، ومن الممكن ان تكون بمثابة منصة مباشرة لعرض الموديلات الجديدة من السيارات.

ونوه البطل السعودي يزيد ريسنيج، بأن معارض السيارات في الفترة الأخيرة تأثرت بشكل كبير، وبعضها تعثر وتم تأجيله لأكثر من مرة، لذلك يمكن أن

تكون هذه السباقات وسيلة لعرض شركات ومصانع السيارات لموديلاتها الجديدة. قال، إن العديد من الشركات المنتجة للسيارات، تنتظر أية فرصة لعرض سياراتها والاعلان عنها، خاصة وان السوق العربية سوق ضخم لبيع السيارات تعتمد عليه العديد من الشركات الكبرى. وشدد على ضرورة أن تهتم وزارات الشباب في الدول العربية بمثل تلك السباقات، واستغلالها كنوع من الرياضة، وتشجيع الشباب عليها بالتعاون مع الشركات العالمية المنتجة للسيارات. وتابع، لابد من استغلال كل مظاهر الجمال في الدول العربية ومنها الصحاري الخلابة، في الدعاية للسياحة داخل اوطاننا العربية، لاسيما وأن السياحة مصدر أساسيب من مصادر الدخل في العديد من الدول العربية.