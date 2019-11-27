رئيس نيسان موتور إيجيبت: ندعم مساعي الحكومة المصرية في تنمية قطاع السيارات

كتب: باسل الحلواني

شاركت نيسان موتور إيجيبت، انطلاقا من حرصها على لعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد المصري ، في مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2019 وذلك على مدار يومي 22 و23 نوفمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتنظيم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ولفيف من قيادات الدول الإفريقية، ورؤساء الشركات العالمية التي تعمل في مصر.

وتحدث مايك ويتفيلد، الرئيس التنفيذى لشركة نيسان مصر، والعضو المنتدب، في جلسة حول الاستثمار الصناعي

في إفريقيا والتي شهدت مشاركة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وقال مايك أثناء كلمته :"أشكر الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار على هذه المبادرة لإيجاد أفضل سبل للاستثمار في أفريقيا من خلال مصر- بوابة مصر الشمالية - وأحد أهم الدول والأسواق الاستراتيجية في المنطقة ".

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وأضاف مايك أن نسبة عدد السيارات لكل 1000 نسمة أو "motorization" في أفريقيا منخفضة للغاية بالمقارنة بالقارات الأخرى، وهذا يمثل فرص متميزة للشركات العاملة في مجال السيارات.

وتطرق ويتفيلد في الحديث إلى تجربة نيسان الرائدة في جنوب أفريقيا، على مدار 60 عاما، حيث استطاعت الشركة تحقيق الكثير من الانجازات بسبب وجود سياسة طويلة الأمد للاستثمارات وبسبب تعاون الجهات الحكومية مع شركات القطاع الخاص.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نيسان موتور إيجيبت والعضو المنتدب للشركة:"نسعى لتحقيق نفس النجاحات في مصر، حيث يتطلب تحقيق النتائج المرجوة من الاستثمار في قطاع السيارات في مصر تضافر جهود كافة الأطراف بما في ذلك صناع القرار وشركات القطاع الخاص".

وأكد أن نيسان موتور إيجيبت تدعم مساعي الحكومة المصرية في تنمية قطاع السيارات في مصر، وتتطلع الشركة للتعاون مع كافة الأطراف لتطوير قطاع السيارات في السوق المصري ليصبح أكثر قوة واستدامة خلال الأعوام القادمة.