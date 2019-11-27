تصميم وتنفيذ طرق بطول 77 كم.. تعرف أكثر على مشروع البحر الأحمر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن “جون باغانو” الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، عن إسناد مهمة تصميم وتطوير شبكة مواصلات متكاملة تربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة المشروع، إلى الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية “بنية”.

وأشار “باغانو” أن العقد ينص على تصميم وتنفيذ طرق بطول 77 كم، تربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة المشروع، وتتضمن تطوير طريق سريع بطول 10 كم وطريق يربط الوجهة والمطار بطول 13 كم، وطريق يصل إلى الجسر الذي يربط البر بالجزيرة الرئيسة، بالإضافة إلى مجموعة طرق مترابطة مع بعضها داخل الوجهة.

بينما أوضح “فهد المسفر” الرئيس التنفيذي لـ “بنية”، أن اكتمال أعمال تطوير شبكة الطرق سيتم بنهاية الربع الثالث من عام 2020، وسيخضع ذلك إلى مراقبة وإشراف الفريق البيئي في شركة البحر الأحمر للتطوير؛ لضمان الالتزام التام بمعايير الاستدامة المتبعة في المشروع.

يُذكر أن المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر تضمن تطوير 14 فندق يضم 3000 غرفة في خمس جزر ومنتجَعين في المناطق الجبلية والصحراوية، بالإضافة إلى مرافق ترفيه ومطار دولي، وسيبدأ المشروع باستقبال ضيوفه نهاية عام 2022.