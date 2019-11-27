مصادرة سيارات واحد من أغنى أندية العالم.. بسبب الديون!

الخليج ٣٦٥ نت – صادرت السلطات الروسية في منطقة داغستان سيارات نادي آنجي ماختشكالا الروسي، بسبب ديون غير مسددة بعد أن كان من بين أغنى أندية كرة القدم في العالم بين عامي 2011 و2013.

وقد وصل الأمر إلى مصادرة حافلة الفريق أيضاً، وأوضح بعض مسؤولي تنفيذ القانون أن المصادرة جاءت لسداد الديون المستحقة بأكثر من 50 مليون روبل “780 ألف دولار”، والذي كان يُعتبر راتب أقل من شهر لنجوم الفريق عام 2011 في بداية حقبة مالك النادي الملياردير “سليمان كريموف”، ولكن في عام 2013 قام كريموف بخفض تمويل النادي ومن هنا بدأ التراجع.

يُذكر أن النادي تم إبعاده من الدوري الروسي الممتاز، وانخفض إلى المستوى الثالث بسبب هذه المشكلات المالية أيضاً، أما هذا الموسم فيواجه النادي خطر الهبوط إلى بطولات الهواة!