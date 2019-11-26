“بالفيديو” تسهيلات الجمارك السعودية للمشترين من معرض الرياض للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الجمارك السعودية عبر مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تواجدها القوي في معرض الرياض للسيارات؛ وذلك لتوفير كل التسهيلات اللازمة للراغبين في شراء السيارات، ومن بين هذه التسهيلات التي تم تقديمها “البطاقات الجمركية للمشترين”. وأوضحت الجمارك أهم الإلتزامات المرتبطة بشركات النقل السريع، وتشمل مايلي: توفير بيان جمركي مع فاتورة شركات النقل السريع في حال توفر رسوم جمركية على السيارات.

يتم فصل الرسوم الخاصة بالجمارك وضرائب القيمة المضافة عن الرسوم الأخري التي تتواجد في فواتير شحن السيارات.

يمكن دفع الرسوم في الجمارك والجهات الأخرى، مع امكانية إعادة تغليف الشحنات من جديد في شركات النقل.

فتح الشحنات وعرض محتوياتها على الجمارك مع تواجد رسمي لصاحب الشحنات أو ممثل له.

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