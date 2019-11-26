أوبر تفقد ترخيص العمل في لندن للمرة الثانية.. إليك الأسباب

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة النقل في لندن Transport for London عن رفض تجديد ترخيص عمل أوبر في العاصمة البريطانية لندن.
وصرحت هيئة النقل عبر بيان رسمي لها، إنها قد اكتشفت أكثر من 14 ألف رحلة لأوبر من قبل سائقين لا يحملون رخصة قيادة، وأضافت “هذا الوضع يضع أمن وسلامة الركاب عرضة للخطر”.
يأتي هذا القرار على الرغم من إعلان أوبر اتخاذ بعض التدابير لتحسين عملياتها، ومنها زر خاص يمكّن السائقين أو الركاب الإبلاغ عن أي سوء للمعاملة، إضافة إلى تعزيز تدريب السائقين على إجراءات السلامة وتأمين اتصال مباشر لخدمات الطوارئ.
يذكر أن قرار إيقاف تجديد ترخيص أوبر هو الثاني لهيئة النقل خلال عامين، حيث بدأت هذه الخلافات بين الطرفين منذ عام 2017 عندما رفضت الهيئة طلب تجديد الرخصة بسبب عدة مخالفات لدى أوبر، مثل الإبلاغ عن جرائم جنائية خطيرة والتدقيق في خلفية سائقيها.
غير أن أوبر، ردت مباشرة على قرار الهيئة، وقالت إنها ستطعن على قرار سحب ترخيصها، لكن سيتضمن هذا الأمر، على الأرجح، قرارا من محكمة قد يستغرق عدة أشهر.
ومع ذلك، فإن تجريد أوبر من رخصتها للعمل في لندن، لا يعني وقف خدماتها، إذ أن ما يقرب من 45 ألفا من سائقيها سيواصلون العمل في العاصمة البريطانية.
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