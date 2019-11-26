“بالفيديو” الكشف عن أول سيارة طائرة في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – قام عبد الإله المطلق مالك مجموعة المطلق القابضة، بالكشف عن السيارة الطائرة والتي تسمى “بال ـ في ليبرتي” والتي يقدر ثمنها 3 ملايين ريال، خلال فعاليات موسم الرياض.

وصرح المطلق أن “بال ـ في ليبرتي” هي أول سيارة طائرة يتم جلبها إلى المملكة، وأنه يأمل من استخدامها على تقليل الازدحام المروري على الأرض.

وأضاف المطلق: “أبرمنا اتفاقية مع الشركة الهولندية لنكون الوكيل الحصري لها في السعودية لما تتميز بها هذه السيارة الطائرة”.

تأتي “بال ـ في ليبرتي” بتصميم مميز بثلاث عجلات، يمكنها التحوّل إلى طائرة/سيارة خلال 5-10 دقائق، وسوف تعتمد على محركات طائرات بمعايير تطابق قوانين أوروبا والولايات المتحدة.

يذكر أن شركة PAL-V الهولندية كانت قد أزاحت الستار رسمياً عن ليبرتي كأول سيارة طائرة إنتاجية في العالم بمعرض جنيف للسيارات 2018، ومن المقرر تطويرها إلى سيارة طائرة كهربائية مستقبلاً.