“بالأرقام” أكثر السيارات التي تعرضت إلى السرقة بأمريكا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت إدارة التأمين الوطنية ضد الجرائم في الولايات المتحدة عن أكثر السيارات المتعرضة للسرقة في أمريكا، لتكشف أن كل 42.2 ثانية تم سرقة سيارة في 2018، ليصل المعدل الإجمالي إلى 748,841 سيارة العام الماضي.

كما هو متوقع، السيارات الاكثر رواجاً بين المستهلكين هي الأكثر رواجاً بين اللصوص، مثل هوندا سيفيك بـ 38,426 سرقة، متبوعة باكورد بـ 36,815 سيارة مسروقة.

موديلات البيك اب رائجة أيضاً مع سرقة 36,355 سيارة بيك اب لفورد في 2018، كما تم سرقة 31,566 سيارة شيفروليه سيلفرادو، و11,708 جمس سييرا.