صانعات السيارات تتنافس بقوة على تكبير حجم الشاشات الداخلية!

الخليج ٣٦٥ نت – منذ عقدين تقريباً، الشاشة الوحيدة التي توفرت داخل معظم السيارات كانت شاشة عرض صغيرة لإظهار محطات الراديو، وقد اختلف الوضع كثيراً في وقتنا الحالي مع تنافس الشركات في تقديم أكبر الشاشات الممكنة في سياراتهم العصرية.

هذه المنافسة واضحة في فئة البيك اب خاصة، مع تقديم رام لشاشة لمسية عملاقة 12 إنش في موديل 1500 الجديد، ومن المتوقع تقديم فورد لشاشة 12 إنش مماثلة في F-150 موديل 2021.

Advertisements

في فورد موستنج ماخ اي 2021 نرى شاشة 15.5 إنش ضخمة في مركز لوحة القيادة لدرجة تجعل لوحة العدادات الرقمية 10.2 إنش صغيرة بالمقارنة، وهي ثاني أكبر شاشة في أي سيارة بعد شاشة 17 إنش في تيسلا موديل S وX.

حتى السيارات التي لا تحتوي على شاشات لمسية عملاقة، نرى فيها عدة شاشات كبيرة، مثل بعض موديلات مرسيدس التي تأتي بلوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وأخرى 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، وبعض الشركات تتوجه حالياً للشاشات الثلاثية المتصلة مثل اودي وجاكوار لاندروفر.. من الواضح أن المنافسة لا تزال في بدايتها.