عرض يخت “خليلة” الأول من نوعه في العالم بسعر 116 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – تم عرض أول يخت كربوني بالكامل في العالم للبيع باسم “خليلة”، ويطلب صاحبه 31 مليون دولار له (116 مليون ريال)، ويتمتع اليخت بطلاء ذهبي وداخلية واسعة وفاخرة للغاية.

وقد تم صنع “خليلة” في 2014 والكشف عنه في 2015 بوزن خفيف للغاية بفضل استخدام ألياف الكربون مع أداء وثبات ممتازين واستهلاك خفيف للوقود.

ويستوعب “خليلة” 11 ضيف في خمس مقصورات فاخرة مع طاقم من تسعة أفراد، ويشمل غرفة عشاء ونوافذ ممتدة من الأرضية للسقف لتوفير مظاهر طبيعية خلابة للبحر، وحتى حمام سباحة صغير وأنظمة ترفيه متطورة وإضاءة LED، مع استخدام الخشب الفاخر لألواح الداخلية.