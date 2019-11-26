- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
الخليج ٣٦٥ نت – نعلم عن التقليد الصيني لمرسيدس G-Class لأعوام، وما جعل الأمر مثيراً للسخرية أن مرسيدس تتعاون مع الشركة الصينية التي صنعت التقليد، BAIC.. والآن تحول الاهتمام لسوزوكي جيمني وتعديلها بشكل كافي لتشبه الـ G-Class ظاهرياً.
مع ذلك تقليد BAIC الصينية يبدو متعمداً بشكل خاص، وقد رأينا تنويعات عليها وصنع نسخة بدفع سداسي .. وهذا الموديل تحديداً يُطلق عليه BJ80 ويتوفر بمحركين تيربو 2.0 لتر و2.3 لتر مأخوذين من جنرال موتورز.
وقد تم طرح BJ80 منذ خمسة أعوام، وفي 2018، قدمت الشركة نسخة BJ80C بدفع سداسي وست عجلات، مع نسخة أخرى عسكرية صلبة لتذكرنا بتاريخ G-Class التي بدأت كسيارة عسكرية حصرياً.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” مرسيدس G-Class التقليد الصيني يشمل نسخ عسكرية ودفع سداسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.