“بالصور” مرسيدس G-Class التقليد الصيني يشمل نسخ عسكرية ودفع سداسي

الخليج ٣٦٥ نت – نعلم عن التقليد الصيني لمرسيدس G-Class لأعوام، وما جعل الأمر مثيراً للسخرية أن مرسيدس تتعاون مع الشركة الصينية التي صنعت التقليد، BAIC.. والآن تحول الاهتمام لسوزوكي جيمني وتعديلها بشكل كافي لتشبه الـ G-Class ظاهرياً.

مع ذلك تقليد BAIC الصينية يبدو متعمداً بشكل خاص، وقد رأينا تنويعات عليها وصنع نسخة بدفع سداسي .. وهذا الموديل تحديداً يُطلق عليه BJ80 ويتوفر بمحركين تيربو 2.0 لتر و2.3 لتر مأخوذين من جنرال موتورز.

وقد تم طرح BJ80 منذ خمسة أعوام، وفي 2018، قدمت الشركة نسخة BJ80C بدفع سداسي وست عجلات، مع نسخة أخرى عسكرية صلبة لتذكرنا بتاريخ G-Class التي بدأت كسيارة عسكرية حصرياً.