تعرف على أماكن فروع الوفاق لتأجير السيارات حول العالم

الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسيس الوفاق لتأجير السيارات مطلع القرن 21 وأصبحت أشهر شركة تأجير سيارات بالسعودية طيلة عقدين من الزمن، فتوسعت لتضم 80 فرع بها أسطول من السيارات المتنقلة، إلى جانب شراكتها مع شركة يوروبكار العالمية كي تتيح لعملائها تأجير السيارة في أكثر من 140 دول حول العالم، ولكن ما هي أهم المدن والدول التي تغطيها الوفاق وفروعها؟

تتواجد شركة الوفاق لتأجير السيارات بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت رحلتها هنا، وهي توفر فروع مختلفة تغطي كافة مطارات المملكة، وإلى جانب ذلك، نجد أن الوفاق تتواجد بعدة مدن سعودية تتضمن مكة، الطائف، جدة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام، الخبر، الجبيل، تبوك، ينبع، وحائل.

أما خارج المملكة، نجد أن الوفاق تتواجد في الإمارات العربية المتحدة قرب مطار دبي، كما تتواجد كذلك في جمهورية مصر العربية في مطار القاهرة.

إضافة إلى ذلك، يوجد لشركة الوفاق لتأجير السيارات عدة فروع في الجمهورية التركية بمدن عديدة تتضمن اسطنبول وأنقرة وأنطاليا وإزمير.

ومع شراكة يوروبكار العالمية للوفاق، نجد أن عملاء الوفاق قادرين الآن على حجز سيارات التأجير الخاصة بهم عبر عضوياتهم مع الوفاق في 140 دول حول العالم، وهو ما يتضمن الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين، إلى جانب اليابان والصين والهند وأستراليا ونيوزيلندا وكافة الدول الأوروبية تقريباً.

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كيف اقوم بتحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات؟

يتوفر تطبيق الوفاق لتأجير السيارات على أجهزة iOS وكذلك أندرويد الآن: