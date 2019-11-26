كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا يلجأ نجوم المهرجانات الشعبية لشراء السيارات الفارهة؟.. استشاري نفسي يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الأيام الماضية، نشر عدد من نجوم الأغاني الشعبية صورًا لهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعد إمتلاكهم عدد من السيارات الفارهة، إذ نجح محمد رمضان، فى شراء السيارة الثانية فى معرض موسم الرياض للسيارات، مرسيدسG65 فى المملكة العربية السعودية

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الفيس بوك، تويتر، أمس، مجموعة من الصور والفيديوهات، تظهر سيارة من نوع مرسيدس CLA موديل 2020، يقودها مغني المهرجانات الشعبية المعروف باسم حمو بيكا، الذي ظهر بجوار سيارته التى يبدأ ثمنها من حوالي ثمانمائة ألف جنيه مصرى.

من جانبه قال عمرو محمد، استشاري نفسي في مستشفي العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه لابد على الفنان أن يراعي مشاعر متابعية خاصًة وإن كانت شعبيته قايمة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، معلقًا "مينفعش كل ما يجيب حاجة من غالية يفرجها للناس وكأنه بيستعرض نفسه".

تابع، الاستشاري النفسي، أن الشخصيات التي تقوم بالتباهي بممتلكاتها، تكون قد عانت من قهر كبير في بداية حياتهم الفنية، فيقموا بهذا التصرف لرد المواقف التي أسائت إليهم في الماضي، معلقًا "بيكونوا بيبعتوا رسائل محدده لبعض الشخصيات اللي أذوهم في الماضي".

وأضاف، أن اللجوء لاستعراض الممتلكات الخاصة بهم، يحدث بسبب الضعط الاجتماعي الذي قد وقع على كاهلهم في بداية مشوار حياتهم، موضحًا أن مثل هذا التصرف من الممكن أن يخفض من شعبيتهم؛ لأن الطبقة التي يتم التعامل معها في مستوى مادي متدني.

