شركة أودي للسيارات تسرح الآلاف من عمالها في ألمانيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أودي أفادت مصادر مطلعة داخل شركة أودي للسيارات أن الشركة ستسرح 7500 من عمالها في ألمانيا. وحسب المصادر بمقر الشركة بمدينة إنجلوشتات، اليوم الثلاثاء، فإن الشركة ستسرح 9500 عامل إجمالا في مواقع الشركة بألمانيا، وذلك بحلول عام 2025، في حين ستوفر نحو 2000 وظيفة في قطاعات أخرى بالشركة.

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