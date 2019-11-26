تعرف على أهم مميزات نيسان اكس تريل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت نيسان اكس تريل 2020 المحدثة مؤخراً لدى وكالات بترومين ومناهل العالمية في المملكة بعدة مميزات رائعة تجعلها واحدة من أفضل سيارات SUV رباعية الدفع العائلية والاقتصادية بفئتها، لذا نسلط اليوم الضوء على أهم مميزاتها.

الخارجية

تتمتع نيسان اكس تريل 2020 بمصابيح LED فريدة مع أضواء نهارية ومصابيح ضباب بجانب الشبك الكبير، مع وجود خطوط جريئة توحي بالقوة وعجلات 19 إنش ودعم الفتح الأوتوماتيكي لباب حقيبة الأمتعة.

الداخلية والتقنيات

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تقدم المقصورة خيار الحصول على 7 مقاعد مع مساحة رحبة شاسعة تكفي مختلف أفراد العائلة في حين تتضمن أبرز التقنيات نظام ترفيه معلوماتي حديث عبر شاشة لمسية كبيرة تتصل بنظام صوتي فاخر ذو 6 سماعات، إضافة لوجود كاميرا رؤية محيطية، نظام تنبيه من الاصطدامات والبقعة العمياء عبر الرادار، و6 وسائد هوائية.

المحركات والأسعار والفئات

هذا وتتوفر نيسان اكس تريل 2020 بمحرك واحد لجميع فئاتها بحجم 4 سلندر سعة 2.5 لتر يولد قوة 169 حصان و233 نيوتن.متر لعزم الدوران مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ما يقدم صرفية ممتازة عند 16 كم/لتر، في حين تأتي مع 5 أو 7 مقاعد عبر 4 فئات لتكون أسعارها كما يلي: