تعرف على أهم مميزات كيا ستينجر 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تعرف كيا ستينجر 2020 كواحدة من أبرز الطرازات التي جرى إطلاقها هذا العام بسبب ما تقدمه من أداء رياضي مميز مع تصميم جذاب ينافس العلامات الألمانية، فدعونا نلقي اليوم نظرة على أبرز مميزاتها بعد توفرها لدى وكالة كيا الجبر.

1) التصميم

تأتي ستينجر بتصميم ديناميكي فريد، حيث أنها تتمتع بإطلالة رياضية مميزة عبر عجلات 19 إنش، سقف فاست باك منحني، غطاء محرك ذو اثنين من منافذ الهواء المزيفة لإبراز الجانب الهجومي وطابع أوروبي.

2) المقصورة

تأتي مقصورة ستينجر 2020 مع مستويات عالية من العملية وسهولة الاستخدام، بجانب لمسات رياضية دون إسراف للحفاظ على نضج مظهرها بمساحة داخلية مقبولة، إضافة لوجود عجلة قيادة قياسية مغطاة بالجلد المثقوب لسهولة الإمساك بها، ومنافذ تهوية دائرية مستوحاة من الطائرات.

3) التقنيات

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تتميز ستينجر 2020 بتقديمها عدد كبير من التقنيات لركابها، حيث يبدأ ذلك مع شاشة عدادات رقمية 7 إنش كبيرة توضح كافة المعلومات التي يحتاجها قائد السيارة بشكل واضح، بجانب نظام حفظ إعدادات للسائق

4) الترفيه

تأتي ستينجر 2020 مع شاشة لمسية قياسية 7 إنش أو 8 إنش اختيارية، مع دعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، إضافة للقدرة على عرض تحديثات حركة المرور، نظام صوتي فاخر Harman Kardon premium عبر 15 سماعة، ومكيف متعدد المناطق.

5) المحركات

تأتي كيا ستينجر 2020 بمحركين، الأول 4 سلندر سعة 2 لتر تيربو بقوة 255 حصان وعزم دوران 353 نيوتن.متر، والثاني V6 مزدوج التيربو سعة 3.3 لتر بقوة 370 حصان وعزم دوران 510 نيوتن.متر، حيث يأتي كلاهما متصلاً بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، ويكون أداء التسارع بالمحرك الأول من 0 إلى 100 كم/س خلال 6 ثوان، بينما المحرك الثاني الرياضي يحقق ذلك خلال 4.4 ثانية.