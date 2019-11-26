جميع وسائل النقل العام أصبحت مجانية في دولة لوكسمبورغ

الخليج ٣٦٥ نت – من المخطط أن تصبح لوكسمبورغ أول دولة في العالم تقدم خدمات النقل العام مجاناً، حيث أعلن رئيس الوزراء المعاد انتخابه كزافييه بيتيل والحكومة الائتلافية أنهما سوف يجعلان القطارات والترام والحافلات مجانية في الصيف المقبل، على أمل أن يحد ذلك من حالات الازدحام المروري، وزيادة التلوث.

يذكر أن لوكسمبورغ تضم أكثر من 400,000 مسافر يومياً إلى العمل، وقد بدأت بالفعل هذا العام في جعل وسائل النقل العام مجانية لجميع من يقل عمره عن 20 عام، كما يمكن لطلاب المدارس الثانوية ركوب الحافلات مجاناً بين المدرسة والمنزل، وتمتلك لوكسمبورغ حالياً أكبر عدد من السيارات نسبة لعدد السكان في الاتحاد الأوروبي.

كما ذكرت صحيفة الجارديان أنه لم يتم اتخاذ القرار بشأن ما سيتم فعله في الدرجتين الاولى والثانية في القطارات، حيث يدفع الركاب الآن 2 يورو لرحلة قد تصل إلى ساعتين، وهي تكفي للسفر في جميع أنحاء البلد الصغير، ومن جانبه قال الائتلاف الحاكم إنه يعتزم تعديل الإعفاءات الضريبية للركاب، وهي فائدة كانت تُحسب على أساس المسافة المقطوعة، ما رأيكم في هذه الخطوات؟ وهل تتمنون مشاهدتها في المملكة؟