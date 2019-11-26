المغني دريك يحصل على رولزرويس فانتوم بشعار من الذهب والألماس

الخليج ٣٦٥ نت – إذا لم تكن تعرف من هو دريك، فهو مغني الراب الأيقوني الذي باع أكثر من 170 مليون نسخة من ألبوماته منذ بداياته مع الغناء، وبفضل هذا النجاح المذهل، فهو يمتلك الكثير من الأموال لشراء السيارات، وآخر ما حصل عليه هو سيارة رولزرويس فانتوم، ولكن سيارة دريك الجديدة ليست مجرد فانتوم عادية، حيث تمتلك بومة ذهبية مخصصة مغطاة بالألماس تزين غطاء محركها.

والسيارة هي من تصميم توني بيت، مصمم السيارات الشخصي لدريك، وقد يبدو وجود شخص آخر يصمم سيارتك أمر مذهل، وتأتي السيارة بطلاء بلونين، الأسود والأصفر الباهت، والداخلية تحصل تصميم مطابق، كما تحصل على مجموعة خاصة من الجنوط، وعنصر وحيد هنا ليس من مانصوري وهي زخرفة غطاء المحرك المذكورة بالأعلى.

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يمثل طائر البومة الكثير بالنسبة لدريك منذ سنوات، فهي أيضاً رمز لتسمية العلامة الخاصة به OVO Sound، لذا فإن استخدامها على أنف فانتوم ليس أمراً عشوائياً، كما أن البومة تأتي من الذهب الخالص، وتستخدم الماس لعينيها كما ينتشر الماس في القاعدة بأكملها، مع نقش اسم دريك.

وفي النهاية، ليس لدينا أي فكرة عن قيمة الشعار المزخرف، لكننا نعتقد أنه سيكون أكثر قيمة من فانتوم نفسها، ما رأيكم بهذه السيارة الفارهة المخصصة؟