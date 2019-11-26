ظهور تفاصيل جديدة عن تصميم مرسيدس اس كلاس 2021

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن مرسيدس غير متعجلة للكشف عن اس كلاس الجديدة كلياً، حيث تستمر الاختبارات وتستمر السيارة في الظهور بتمويهات خفيفة، ويُظهر هذا الكشف الأخير بعض اللقطات التجسسية تظهر السيارة الألمانية الرائدة مموهة بإحكام كاشفة عن الطراز الإنتاجي.

ولن يكون غريباً أن تحصل على شكل وتصميم متطابق لما نراه الآن في اس كلاس، والجدير بالذكر أنها لم تحصل على هوائي على زعانف القرش على السطح، مما يضيف إلى جمالية السيارة الأنيقة، في حين أن المرايا الجانبية لم تحصل على تمويهات، وتتميز بمؤشر، في حين أن الواجهات الأمامية والخلفية لم تخبرنا بأي جديد.

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وبالدخول إلى المقصورة، فعلى الرغم من عدم توفر صور جديدة، إلا أننا شاهدنا حصولها على شاشتين، حيث تعمل شاشة النظام الترفيهي كوحدة تحكم مركزية، كما نعلم أنها قد تحصل على نظام قيادة شبه مستقل من المستوى الثالث، بالإضافة إلى أنها ستستمد قوتها من محرك هجين بنزين، وبالنسبة للطراز الهجين بالقابس سيحصل على نطاق كهربي نقي يصل إلى 100 كم لكل شحنة.

وعلى الرغم من أن مرسيدس EQS القادمة ستنكشف كسيدان فاخرة كاملة الحجم، إلا أن اس كلاس 2021 ستحصل أيضاً على نسخة كهربائية بالكامل، وهو أمر ليس مفاجئاً، وستكشف الشركة الألمانية عن الجيل القادم من اس كلاس في وقت ما من العام المقبل.