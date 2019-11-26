“بالصور والفيديو” ولي العهد يزور معرض الرياض للسيارات في الجنادرية

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الخليج ٣٦٥ نت – قام وليّ العهد “محمد بن سلمان” اليوم الاثنين بزيارة إلى معرض الرياض للسيارات، والمقام ضمن فعاليات موسم الرياض في الجنادرية.
وقد انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو التي ثُوثّق هذه الزيارة، حيث نشر المصور “بندر الجعلود” عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً لجولة سموّه في المعرض ومشاهدته للسيارات المعروضة.
يُذكر أن معرض الرياض للسيارات يضم عدداً هائلاً من السيارات النادرة والكلاسيكية والمعدلة، والتي يصل عددها إلى 1200 سيارة، ومنها بعض النماذج الفريدة في العالم مثل سيارة فيراري 599 جي تي زد نيبيو زاجاتو، وسيارة المستقبل 2030.
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