موظف في تويوتا انتحر بسبب مضايقات مديره في الشركة

الخليج ٣٦٥ نت – اعترفت سلطات العمل اليابانية مؤخراً عن انتحار أحد موظفي تويوتا عام 2017، وأن انتحاره كان له علاقة بالعمل، بعد أن تبين من خلال التحقيقات أن الوفاة كانت بسبب سوء المعاملة اللفظية وأشكال أخرى من المضايقات من رئيسه.

وصرح يوشيهيدي تاشينو محامي الضحية قائلاً أنه أخيراً وبعد مرور عامين قضى مكتب تفتيش معايير العمل في تويوتا، بمحافظة آيتشي في وسط اليابان، يوم 11 سبتمبر بأن وفاة الموظف البالغ من العمر 28 عامًا نتجت عن مضايقة رئيسه.

ووفقاً لتاشينو فإن الموظف المنتحر بدأت علاقته بتويوتا عندما تم تعيينه بها في عام 2015 بعد تخرجه من كلية الدراسات العليا بجامعة طوكيو، وأن الموظف من أبريل إلى يونيو من عام 2016 وهو يتلقى العديد من الإساءات والإهانات اللفظية من رئيسه بصورة يومية، بألفاظ مثل”أحمق غبي” و “ليتك تموت”.

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وهو ما دفع الموظف إلى أخذ إجازة إدارية في يوليو من ذلك العام بعد زيارة المستشفى بعد أن ساءت حالته النفسية، ثم عاد إلى الشركة في شهر أكتوبر وتم تكليفه بإدارة مختلفة، لكن مكتبه كان يقع في نفس الطابق الذي يوجد فيه رئيسه السابق.

وشهد زملاء الموظف لمكتب التحقيقات أن زميلهم المنتحر أخبرهم بمعاناته من مديره السابق، حيث كان يخبرهم بتعليقات مثل “(مديري القديم) يقوم بإيماءات كما لو أنه يريد الاصطدام بي في الردهة”، “أريد تغيير المقاعد” و “أريد أن أموت وأكون سعيدًا” قبل الانتحار في غرفة نومه في نهاية أكتوبر 2017.