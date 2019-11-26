خصم خاص على شفروليه سيلفرادو هاي كانتري 2019 من الجميح للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، واحصل على سيارة شفروليه سيلفرادو HIGH COUNTRY 2019 الجديدة كلياً بقوة 420 حصان بعرض استثنائي من شفروليه، فقط بـ 199,100 ريال نقداً بعد 29,000 استرداد نقدي (السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة). السيارة المشمولة في العرض: سيلفرادو HIGH COUNTRY 2019 مزايا العرض: %0 دفعة أولى

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات الشروط والأحكام: العرض صالح من 25 نوفمبر لغاية 31 ديسمبر 2019 أو حتى نفاد الكمية

العرض يشمل موديلات 2019 فقط

صورة السيارة المستخدمة لغرض الإعلان فقط

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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