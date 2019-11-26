عروض خاصة وهدايا قيمة عند تقسيط جي ايه سي GS8 من الجميح للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، واحصل على عروض خاصة وهدايا قيمة عند شرائك سيارة GS8 من جي ايه سي. السيارة المشمولة في العرض: جي ايه سي GS8 2.0 L Turbo 4WD GL مزايا العرض: 0% دفعة اولى

قسيمة شرائية بـ 1,000 رس

ضمان 5 سنوات (مفتوح الكيلومترات)

صيانة دورية مجانية لمدة 3 سنوات أو 60,000كم أيهما أقرب

خدمة المساعدة على الطريق مجانية لـ 5 سنوات الشروط والأحكام: يسري العرض حتى 15 ديسمبر 2019 أو حتى نفاد الكمية

الدفعة الأخيرة 15%

مدة التمويل 60 شهر

قد تختلف الأسعار أو قيمة التوفير حسب اللون أو الطراز المختار

الأسعار النقدية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والتأمين والإستمارة واللوحات

معدل النسبة السنوي 14.8% APR

عروض الصيانة حسب موديل السيارة

صورة السيارة في الإعلان للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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