تعرف على أهم مميزات نيسان ماكسيما 2020

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت نيسان ماكسيما 2020 مؤخراً كسيدان رياضية كاملة لدى وكالات بترومين ومناهل العالمية، لتبهرنا برقي تصميمها وقوة أدائها، فدعونا نتعرف على أبرز مواصفاتها وأسعارها.

الخارجية

تتميز ماكسيما 2020 بتصميم انسيابي جذاب عبر مصابيح LED نهارية وأمامية مع نظام تحكم أوتوماتيكي، مصابيح ضباب، فتحات تهوية كرومية، مرايا جانبية كهربائية ومدفأة ذات شارات إنعطافات وخاصية التعتيم الذاتي، بالإضافة إلى وجود سقف بانورامي مع خاصية الفتح والغلق بلمسة واحدة.

الداخلية

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داخل المقصورة نجد أن نيسان قامت بتحديث كسوة ماكسيما 2020 الداخلية لكل من المقاعد ولوحة القيادة، لنجد زخرفات على المقاعد ذات نمط ماسي مع تطريز برتقالي اللون متعاكس مع الجلود المستخدمة في الداخلية، إضافة لمقود مزدوج اللون ولمسات برونزية مع عدادات رقمية جديدة وألواح أبواب من مواد مميزة جديدة تزيد من مدى الرفاهية والفخامة الداخلية.

المحركات والفئات والأسعار

تأتي ماكسيما 2020 مع محرك 6 سلندر القوي سعة 3.5 لتر المتصل بناقل حركة متغير باستمرار Xtronic CVT بقوة 300 حصان وعزم دوران 353 نيوتن.متر، حيث يمكن بلوغ سرعة 100 كم/س خلال 5.7 ثانية، حين تكون أسعارها كما يلي: