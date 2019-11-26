تعرف على أهم مميزات كيا سيراتو 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تأتي كيا سيراتو 2020 بعد أن حصلت على إعادة تصميم شاملة بموديل 2020 لتحافظ على قوتها أمام منافسيها، خاصة عبر تقنياتها المتطورة ورحابة مقصورتها، فدعونا نلقي اليوم نظرة على أهم مميزاتها بعد توفرها في وكالة كيا الجبر. التصميم تتمتع كيا سيراتو الجديدة بتصميم أنيق مستوحى من ستينجر فاستباك، مع خط سقف مقوس بشكل هادئ وخلفية منظمة وشبكة التهوية الأيقونية لكيا على شكل أنف النمر. المقصورة بلاستيك ناعم، تخييط ملون متباين ومقاعد جلدية متوفرة ونظام تحكم بالجو بمناطق مزدوجة ومساحة رحبة للمقاعد الخلفية وفي صندوق الأمتعة. Advertisements التقنيات تصميم أنيق للوحة القيادة مع خامات عالية الجودة في المقصورة وشاشة المعلومات الترفيهية اللمسية 8 إنش، وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو المتوفرة بشكل قياسي. الأداء هذا وتأتي كيا سيراتو 2020 بخيارين من المحركات هما: 1.6 لتر 4 سلندر قوة 126 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر – صرفية وقود 6.9 لتر/100 كم – تسارع 0-100 كم/س في 12 ثوان – سرعة قصوى 190 كم/س – جير أوتوماتيكي 6 سرعات – دفع أمامي

2 لتر 4 سلندر قوة 150 حصان وعزم دوران 192 نيوتن.متر – صرفية وقود 7.7 لتر/100 كم – تسارع 0-100 كم/س في 10.5 ثوان – سرعة قصوى 210 كم/س – جير أوتوماتيكي 6 سرعات – دفع أمامي الأسعار: 56,900 ريال: فئة استاندرد L

58,100 ريال: فئة نصف فل LX

71,000 ريال: فئة فل كامل EX

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